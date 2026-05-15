Afonso Eulalio si mantiene in testa alla classifica generale del Giro d’Italia dopo la settima tappa, confermando la posizione conquistata nelle tappe precedenti. Durante la corsa, ha ricevuto assistenza dal compagno di squadra nel finale, contribuendo a sostenere la sua leadership. La tappa si è conclusa con una corsa intensa, con diversi attacchi e ripartenze, senza modificare la classifica generale. La corsa continua con i prossimi appuntamenti, che promettono ulteriori sfide per tutti i partecipanti.

Afonso Eulalio rimane leader del Giro d’Italia anche dopo la settima tappa. Il corridore in forza alla Bahrain Victorious si è ben comportato nella prima frazione davvero faticosa della Corsa Rosa, contrassegnata da un percorso di 244 km con partenza da Formia e traguardo in salita sul Blockhaus, accusando uno svantaggio di 2’55” rispetto al trionfatore di giornata Jonas Vingegaard (Team Visima I Lease a bike), autore del primo guizzo dall’inizio della competizione. In virtù di quanto successo il lusitano conserva un vantaggio di 3’27’’ rispetto proprio a Vingegaard. Visibilmente affaticato, ma soddisfatto, il corridore ha commentato a caldo quanto fatto: “ Sono sopravvissuto a questa tappa lunga e difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Afonso Eulalio difende la maglia rosa: “Grande lavoro di squadra, Caruso mi ha aiutato nel finale”

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