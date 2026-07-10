La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 negli ottavi di finale e si è qualificata per la semifinale, incontrando la Francia. La vittoria è arrivata grazie a un gol negli ultimi minuti di un attaccante dell’Arsenal. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della Roja, che ha superato i Diavoli Rossi. La sfida tra le due nazionali si svolgerà nelle prossime fasi del torneo.

Impresa della Roja, che passa con un gol negli ultimi minuti dell’attaccante dell’Arsenal: sarà grande sfida a Mbappé. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Merino sul filo di lana: la Spagna batte 2-1 il Belgio e trova la Francia in semifinale

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