Merino sul filo di lana | la Spagna batte 2-1 il Belgio e trova la Francia in semifinale

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 negli ottavi di finale e si è qualificata per la semifinale, incontrando la Francia. La vittoria è arrivata grazie a un gol negli ultimi minuti di un attaccante dell’Arsenal. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della Roja, che ha superato i Diavoli Rossi. La sfida tra le due nazionali si svolgerà nelle prossime fasi del torneo.

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Impresa della Roja, che passa con un gol negli ultimi minuti dell’attaccante dell’Arsenal: sarà grande sfida a Mbappé. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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