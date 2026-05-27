L' ambasciatore statunitense in Spagna dice che Sanchez non lo ha ancora ricevuto e non sembra molto contento

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ambasciatore degli Stati Uniti a Madrid, Benjamin León Jr, in carica dal 16 febbraio, non ha ancora avuto un incontro con il premier spagnolo. Non ci sono dettagli su eventuali motivi o piani futuri per un appuntamento. La sua permanenza in carica si inserisce in un periodo in cui non si sono registrate comunicazioni ufficiali tra le due parti riguardo a incontri o relazioni diplomatiche.

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In carica dal 16 febbraio, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Madrid, Benjamin León Jr, non ha ancora incontrato il premier Pedro Sanchez. E non sembra esserne molto felice. Nella sua prima apparizione pubblica, il diplomatico ha spronato la Spagna ad aumentare la spesa per la difesa come chiesto. 🔗 Leggi su Today.it

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