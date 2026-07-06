Merino ha segnato il gol decisivo che ha portato la Spagna alla vittoria contro il Portogallo. La squadra spagnola non perde da 35 partite e nelle ultime sei non ha subito reti. Cristiano Ronaldo è stato visibilmente commosso dopo la partita. La prestazione difensiva della Spagna si evidenzia nelle statistiche recenti, anche se i numeri non garantiscono i trofei.

La Spagna non perde da 35 partite e nelle ultime sei non ha subito gol, le statistiche non ti fanno vincere i trofei ma in questo caso dicono molto su come sta in campo la squadra di De La Fuente. Ricerca del possesso palla sì, ma grande attenzione in difesa e poi pronti a ripartire dopo il recupero palla. Nella partita col Portogallo però la svolta è arrivata dalla panchina, quando nel finale tutti davano l’impressione di pensare ai supplementari. Tutti ma non gli spagnoli a cominciare dal commissario tecnico che ha mandato in campo Fernan Torres e Merino senza rinunciare a Yamal e Oryazabal. Il coraggio è stato premiato al novantesimo con una combinazione tra i due nuovi entrati: Fernan Torres ha servito in verticale Merino e l’attaccante dell’Arsenal ha spedito il pallone in rete. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Merino entra e fa vincere la Spagna Portogallo a casa, CR7 in lacrime

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