Il mercato bisettimanale di Avellino tornerà a Piazzale degli Irpini. La decisione è stata confermata ieri pomeriggio al termine di una riunione tra l’Amministrazione comunale, i rappresentanti degli operatori e le associazioni di categoria. Il piano operativo prevede il trasferimento dal mercato di Campo Genova alla nuova collocazione. Nessuna indicazione su date o modalità del trasferimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mercato bisettimanale di Avellino tornerà a Piazzale degli Irpini. È questo l’obiettivo confermato al termine della riunione tecnica svoltasi ieri pomeriggio tra l’Amministrazione comunale, i rappresentanti degli operatori del mercato e le principali associazioni di categoria. A ribadirlo è stato l’assessore al Commercio del Comune di Avellino, Ettore Iacomacci, che ha sottolineato la volontà dell’Amministrazione di riportare il mercato nella sua sede storica attraverso un percorso condiviso e scandito da tempi certi. «Il mercato bisettimanale tornerà a Piazzale degli Irpini. È questo l’obiettivo che ci siamo dati e sul quale ci siamo già messi al lavoro», ha dichiarato Iacomacci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Anteprima24.it - Mercato via da Campo Genova: parte il piano operativo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torno dal mio CANE, 1 ANNO DOPO: non sta bene..

Notizie e thread social correlati

Il nuovo Mercato delle Erbe prende forma: piano terra di nuovo operativo, lavori al primo livelloIl Mercato delle Erbe di Ancona ha ripreso le sue attività al piano terra, che è stato riaperto e reso nuovamente operativo.

Piano operativo in scadenza: ad Arezzo parte la corsa all’urbanistica prima che suoni la campanellaA Arezzo, un piano urbanistico scade e si avvia una corsa per approvarlo prima della fine del termine.

Argomenti più discussi: Il Pescara a Campo di Giove, ecco date e prime info; Consulenti finanziari in campo per la previdenza complementare; Mercato Torres, il punto della situazione: ipotesi Pennington in mezzo al campo, Zambataro e Idda da ieri sono svincolati (ma non è detta l'ultima parola). Carpi su Diakitè; Treni, dal 5 al 10 luglio stop nel nodo di Firenze: fino a sei ore per Roma-Milano (deviata sulla tirrenica).

La panissa di Savona alla conquista di Genova: Alalunga sbarca nel mercato coperto di via del CampoGenova – Panini di pesce, coni di fritto e panissa: lo street food di mare di Alalunga di Savona arriva al mercato di Campagna Amica di via del Campo a Genova. I piatti, preparati con il pescato del ... ilsecoloxix.it