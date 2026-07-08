Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Ad Arezzo c’è una nuova emergenza, e no, stavolta non riguarda buche, parcheggi, rotonde o il solito tombino che fa curriculum. La scadenza da segnare in rosso sul calendario è aprile 2027, quando il vigente Piano Operativo comunale arriverà al capolinea. E siccome l’urbanistica, come noto, è quella disciplina capace di trasformare un modulo in un romanzo russo, l’assessore Angiolino Piomboni ha deciso di richiamare tutti all’ordine. Il tema è semplice, si fa per dire: ci sono numerose pratiche urbanistiche ancora aperte, alcune già passate dal Consiglio Comunale e in attesa dell’approvazione definitiva, altre ferme in istruttoria, altre ancora sospese in attesa di integrazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Piano operativo in scadenza: ad Arezzo parte la corsa all’urbanistica prima che suoni la campanella

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