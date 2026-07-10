Mercato Milan LIVE | Gila adesso manca solo la firma Ha parlato di nuovo Cardinale

Notizia in breve

Il trasferimento di Gila al Milan è in fase di definizione: manca solo la firma. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, si è riaggiornato il quadro sul mercato rossonero. Il presidente della società ha confermato di aver parlato nuovamente con l'agente dell'attaccante, senza fornire ulteriori dettagli. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le parti sembrano vicine a trovare l’accordo. La trattativa si concentra sulla firma del contratto.