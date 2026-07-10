Mercato Milan LIVE | Gila adesso manca solo la firma Ha parlato di nuovo Cardinale
Il trasferimento di Gila al Milan è in fase di definizione: manca solo la firma. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, si è riaggiornato il quadro sul mercato rossonero. Il presidente della società ha confermato di aver parlato nuovamente con l'agente dell'attaccante, senza fornire ulteriori dettagli. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le parti sembrano vicine a trovare l’accordo. La trattativa si concentra sulla firma del contratto.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Si tratta di Mario Gila, difensore della Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. In giornata il centrale spagnolo sosterrà le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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#Milan, il giorno di Mario #Gila: è a Milano. Domani live le visite mediche del difensore | PM #SempreMilan #Calciomercato facebook
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