Mercato Milan LIVE | Gila visite mediche terminate Ha parlato di nuovo Cardinale

Gila ha completato le visite mediche, secondo quanto riferito. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, si prosegue con aggiornamenti sulle operazioni di mercato del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Si tratta di Mario Gila, difensore della Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. In giornata il centrale spagnolo sosterrà le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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CLAMOROSA SVOLTA MATETA AL MILAN VISITE MEDICHE A BREVE ARRIVA STASERA OCCHIO A GILA

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