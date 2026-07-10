Mercato Milan LIVE | Gila adesso manca solo la firma Contatti per Alajbegovi?

Notizia in breve

Il Milan ha raggiunto un accordo di massima con Gila, e ora manca solo la firma per ufficializzare il trasferimento. Sono in corso trattative per l’arrivo di Alajbegovi, con contatti ancora aperti tra le parti. La società rossonera sta definendo gli ultimi dettagli per completare le operazioni di mercato in vista della prossima stagione. La giornata si concentra su aggiornamenti riguardo le firme e le negoziazioni in corso.