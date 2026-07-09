Mercato Milan Live | Ecco la mossa per Alajbegovi? Gila è a Milano!

Un giocatore è stato visto a Milano, con segnali di un possibile trasferimento. La società ha concluso un accordo per un centrocampista proveniente da un club straniero. Le trattative tra le parti sono in fase avanzata, ma non ancora ufficializzate. La conferma dell'acquisto potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata. La società sta lavorando per definire gli ultimi dettagli prima di annunciare l'operazione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 9 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Le ultime ore, però, sono state catalizzate dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Rúben Amorim, introdotto ai giornalisti dal proprietario Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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