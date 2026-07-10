Mercato Hockey Prato C’è Barsi per la porta

Praticamente fatta per il ritorno di un giovane dalla Serie A2, potenzialmente in uscita due "senatori". E’ il punto sul mercato dell’Hockey Prato, in attesa del ritorno in pista fissato per il prossimo settembre. Coach Enrico Bernardini (che, salvo sorprese, rimarrà in panchina) dovrebbe avere a disposizione il giovanissimo Lapo Barsi: a dispetto della giovane età (17 anni) il portiere che ha giocato nelle giovanili del club pratese ha avuto modo di esordire in A2 difendendo i colori del Forte dei Marmi, ed in Serie B potrebbe crescere ulteriormente. La trattativa, stando agli ultimi riscontri, è praticamente conclusa ed a breve potrebbe Barsi potrebbe essere ufficializzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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