Hockey prato | settimo successo stagionale per la capolista Bra nell’élite maschile
Nella decima giornata del campionato di Serie A élite maschile di hockey su prato, la squadra in testa alla classifica ha ottenuto la sua settima vittoria stagionale. La partita si è conclusa con un risultato che ha consolidato la posizione di leadership della capolista, che ha mantenuto il vantaggio sugli avversari. La gara si è disputata in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che hanno mostrato attenzione e determinazione sul campo.
La decima giornata del campionato di Serie A élite maschile 2026 di hockey su prato termina con un verdetto importante. La capolista HC Bra inanella la settima vittoria stagionale, mentre la Lazio è caduta in trasferta al termine di un derby emozionante. Riepiloghiamo però con ordine quanto accaduto. I piemontesi hanno sfruttato il fattore campo favorevole per imporsi 2-1 ai danni dell’HP Valchisone, scatenando l’esplosione di gioia del pubblico del Pino Palmieri. La formazione biancoceleste ha dovuto invece capitolare nella stracittadina contro la Butterfly Roma, abile a conquistare l’intera posta in palio con il risultato di 2-1. Nelle altre due partite di giornata il Tevere Eur H, attualmente terza forza del torneo, conquista un successo pesante e viola il campo di Città del Tricolore per 2-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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