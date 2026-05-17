Hockey prato | settimo successo stagionale per la capolista Bra nell’élite maschile

Nella decima giornata del campionato di Serie A élite maschile di hockey su prato, la squadra in testa alla classifica ha ottenuto la sua settima vittoria stagionale. La partita si è conclusa con un risultato che ha consolidato la posizione di leadership della capolista, che ha mantenuto il vantaggio sugli avversari. La gara si è disputata in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che hanno mostrato attenzione e determinazione sul campo.

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