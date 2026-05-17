Nel campionato di hockey su prato di Serie A Elite femminile 2026, la SG Amiscora ha ottenuto un’altra vittoria. La squadra continua a mantenere un buon andamento, rafforzando la propria posizione in classifica. La Lazio ha invece ottenuto un risultato positivo, mostrando un buon livello di gioco. La stagione prosegue con diverse sfide in programma, mentre le squadre cercano di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime partite.

Prosegue a passo spedito il cammino della SG Amiscora nel Campionato di Serie A Elite femminile 2026 di hockey su prato. La squadra cagliaritana si è infatti imposta contro la Femme Bologna, allungando ulteriormente in classifica, dove comanda le operazioni con sette punti di vantaggio rispetto alla prima avversaria, ovvero la Lazio. Nello specifico le sarde, in un match a senso unico, si sono liberate delle emiliane con il risultato di 3-0. Non hanno sbagliato comunque le biancocelesti che, tra le mura amiche del Tre Fontane, hanno regolato il CUS Torino per 2-0. Non sbaglia inoltre la Butterfly Roma, capace di imporsi per 2-1 su Lorenzoni, raggiungendolo così al terzo posto in classifica, dove le due squadre sono adesso appaiate a quota 14 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey su prato: Amiscora vince ancora in Serie A Elite, bene la Lazio

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