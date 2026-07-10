Mercati a Montemurlo e Oste | i bandi Sono disponibili in totale 20 posteggi
Nel territorio di Montemurlo e Oste sono aperti due bandi pubblici per l'assegnazione di 20 posteggi destinati al commercio su aree pubbliche. Le domande devono essere presentate entro le scadenze indicate nei bandi. I posteggi sono destinati a attività di vendita e vendita ambulante. Le procedure di assegnazione sono gestite dagli uffici comunali competenti. Le modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sui siti ufficiali del comune.
Nuove opportunità per il commercio su aree pubbliche nel territorio di Montemurlo. Il Comune ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione in concessione decennale dei posteggi rimasti attualmente disponibili nei due principali mercati settimanali del territorio: quello del martedì in Piazza della Costituzione a Montemurlo e quello del venerdì in Piazza Amendola a Oste. Il provvedimento arriva a valle delle procedure di miglioria recentemente riservate ai vecchi concessionari e mira a completare e valorizzare l’offerta commerciale dei mercati cittadini, garantendo stabilità agli operatori grazie alla durata decennale dei titoli, in linea con la normativa nazionale sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Bando per i servizi estivi. Ci sono 130 posti disponibili. Domande entro il 20 maggioIl Comune di Orbetello ha aperto un bando per i servizi estivi, offrendo in totale 130 posti disponibili.
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