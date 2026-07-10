Mercati a Montemurlo e Oste | i bandi Sono disponibili in totale 20 posteggi

Notizia in breve

Nel territorio di Montemurlo e Oste sono aperti due bandi pubblici per l'assegnazione di 20 posteggi destinati al commercio su aree pubbliche. Le domande devono essere presentate entro le scadenze indicate nei bandi. I posteggi sono destinati a attività di vendita e vendita ambulante. Le procedure di assegnazione sono gestite dagli uffici comunali competenti. Le modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sui siti ufficiali del comune.