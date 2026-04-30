Il Comune di Orbetello ha aperto un bando per i servizi estivi, offrendo in totale 130 posti disponibili. Le famiglie interessate devono presentare le domande entro il 20 maggio. La misura è rivolta a sostenere le famiglie che cercano un aiuto per la gestione dei figli durante il periodo estivo. Le modalità di presentazione e i requisiti richiesti sono indicati sul sito ufficiale del Comune.

ORBETELLO Il Comune di Orbetello conferma il suo impegno nel sostegno alle famiglie che lavorano e lancia ufficialmente i bandi per i servizi estivi 2026 dedicati ai bambini residenti, coprendo tutte le fasce d’età, dall’ asilo nido per i più piccoli fino alle colonie per i bambini della scuola primaria. L’iniziativa, strutturata per i mesi di luglio e agosto, mira a garantire un supporto essenziale ai genitori, come sottolineato dalla vicesindaco e assessore alla Scuola e al Sociale, Chiara Piccini (foto). "Quello dei servizi estivi a supporto dell’infanzia – ha dichiarato Piccini – è un supporto essenziale per i genitori che lavorano ed è anche caratterizzante della nostra attività amministrativa a supporto dell’infanzia, in quanto è progettata per essere didatticamente valida e inclusiva".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bando per i servizi estivi. Ci sono 130 posti disponibili. Domande entro il 20 maggio

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