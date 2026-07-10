mensa scolastica e tempo pieno dal primo giorno

L’anno scolastico 2026-27 a Montespertoli è iniziato il 15 settembre con l’attivazione del servizio mensa e del tempo pieno pomeridiano. La mensa scolastica e le attività di tempo pieno sono state avviate contemporaneamente all’apertura delle scuole. I servizi sono stati disponibili sin dal primo giorno di lezione, garantendo il funzionamento regolare delle attività didattiche e extrascolastiche.

MONTESPERTOLI La prima campanella dell’anno scolastico 2026-27, a Montespertoli, suonerà anche per la mensa. Servizio attivo sin dal 15 settembre insieme al tempo pieno pomeridiano. Mano tesa alle famiglie, se vogliamo. Di solito, la mensa veniva predisposta a partire dal 29 settembre circa. Dunque importanti novità per le famiglie delle scuole dell’infanzia Rodari e Don Milani. Per i bambini di 4 e 5 anni il servizio di mensa sarà garantito fin dal primo giorno di scuola, e il tempo pomeridiano, fino alle 16; sarà gratuito e comprensivo del servizio di trasporto, sempre a partire dal primo giorno. Per i bambini di 3 anni la partecipazione al pranzo seguirà un percorso graduale, concordato tra insegnanti e famiglie nel rispetto dei tempi di ambientamento individuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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