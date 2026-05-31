Dove il tempo pieno non arriva e la mensa è un lusso | la geografia delle opportunità scolastiche nelle periferie Come il quartiere decide il futuro di un ragazzo

In quartieri con disagio socioeconomico urbano, come alcune zone di Venezia, la probabilità di abbandono scolastico o ripetizione dell’anno è quasi tre volte superiore rispetto ad altre aree della città. In queste zone, il tasso di abbandono raggiunge il 21,7%, mentre nelle zone più fortunate si ferma al 7,9%. La mancanza di servizi come il tempo pieno e la mensa scolastica rappresenta un elemento di disuguaglianza tra le diverse aree della città.

A Bologna, nelle zone più fragili, il rischio di arrivare in terza media senza competenze adeguate sfiora un ragazzo su quattro (23,1%), mentre nella media cittadina si ferma al 6%. E a Catania, tra i quindicenni e ventinovenni delle periferie più difficili, oltre la metà – il 57% – non studia e non lavora. Sono solo alcuni dei numeri che emergono dal rapporto pubblicato da Save The Children, l’organizzazione dedicata alla tutela dei minori, che per la prima volta incrocia i dati Istat sulle Adu – veri e propri arcipelaghi di povertà urbana disseminati nei 14 comuni capoluogo delle città metropolitane italiane – con gli indicatori scolastici del Ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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