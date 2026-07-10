Mensa riunione al Comune | Aperture sul pasto da casa
Oggi si è svolta al Comune una riunione sulla mensa scolastica, presieduta dal sindaco. Alla riunione hanno partecipato l’assessore al Bilancio, il delegato all’Istruzione, dirigenti scolastici, rappresentanti dell’Asl e di Palazzo Mosti. Durante l’incontro si sono discusse possibili aperture sul consumo di pasti preparati in casa. La riunione è durata meno di un minuto.
Tempo di lettura: < 1 minuto Presieduta dal sindaco Clemente Mastella si è svolta stamane una riunione sulla mensa scolastica cui hanno partecipato l’assessore al Bilancio Giovanna Razzano, il delegato all’Istruzione Marcello Palladino e dirigenti scolastici, dell’Asl e di Palazzo Mosti. “Il clima è stato – afferma il consigliere Palladino – sereno e costruttivo. Il Comune ha messo in campo tutto ciò che doveva e sono garantiti mille pasti più un margine aggiuntivo del 20 per cento, come prescritto dal Capitolato della gara. C’è stata volontà di dialogo sulla mensa e apertura sull’opzione del pasto da casa, sul quale gli istituti si autodetermineranno secondo le più opportune condizioni didattiche e logistiche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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