Rinnovo contratto scuola 2025-27 parte normativa | scatti di anzianità buoni pasto mobilità e carriera per i precari Riunione all’ARAN

Durante un incontro all’Aran, si è conclusa la discussione sulla parte normativa del rinnovo contrattuale del settore Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. Tra i temi trattati ci sono gli scatti di anzianità, i buoni pasto, la mobilità e la carriera dei lavoratori precari. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle parti per definire le nuove modalità di aggiornamento contrattuale.

Si è chiuso da poco l’incontro all’Aran per la parte normativa del rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2025-2027. La riunione del 26 maggio segue quella del 12 maggio e arriva dopo l’intesa sulla parte economica firmata lo scorso primo aprile. Ora il confronto si sposta sulle regole del lavoro: pensioni, carriera dei supplenti, mobilità, welfare, burnout. Un capitolo denso, destinato a incidere sulla vita quotidiana di centinaia di migliaia di lavoratori della scuola. Tra le voci più nette, quella della Gilda degli Insegnanti. Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana ha elencato le priorità del sindacato, partendo da un punto che considera centrale: il potere decisionale dei dirigenti scolastici sull’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

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