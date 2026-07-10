menarini impegno unanime dal consiglio di grottaminarda

Il Consiglio Comunale di Grottaminarda ha approvato all’unanimità una delibera a sostegno dello stabilimento farmaceutico locale. La decisione è stata presa davanti a operai, sindacalisti, sindaci e cittadini riuniti in assemblea. La delibera riguarda la tutela dei posti di lavoro e il rilancio dell’impianto. Nessun voto contrario è stato espresso durante la sessione. La scelta mira a garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Valle Ufita.

Tempo di lettura: 3 minuti Davanti ad una platea di operai, sindacalisti, sindaci e cittadini, il Consiglio Comunale di Grottaminarda ha approvato all’unanimità la Delibera per la salvaguardia occupazionale ed il rilancio dello stabilimento Menarini di Valle Ufita. Ancora una volta, purtroppo, nell’Aula “Sandro Pertini” ci si ritrova, negli anni, a parlare di questa vertenza, a sostegno dei lavoratori e a sostegno di un indotto che riguarda tutto il territorio poichè nei vari passaggi non si è mai consolidata una strategia industriale stabile e di lungo periodo. Il Sindaco Marcantonio Spera, ha rimarcato la necessità di azioni comuni, ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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