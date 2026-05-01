Consiglio comunale di Grottaminarda | approvato il rendiconto e nuove misure per l’inclusione

Il consiglio comunale di Grottaminarda si è riunito il primo maggio 2026 e ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario. Tra i punti all’ordine del giorno anche la creazione di un tavolo tecnico per l’inclusione. La seduta ha visto la discussione e l’approvazione di queste questioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui partecipanti.

Grottaminarda, 1° maggio 2026 - Rendiconto dell'esercizio finanziario e "tavolo tecnico per l'inclusione" tra gli argomenti approvati dal consiglio. Il rendiconto dell'esercizio finanziario ed il regolamento per il "tavolo tecnico per l'inclusione" tra i punti all'ordine del giorno più importanti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Lercara Friddi, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025Il Consiglio comunale di Lercara Friddi con 8 voti favorevoli ed una astensione ha approvato nei tempi il rendiconto 2025. Grottaminarda, domani si riunisce il Consiglio comunaleLa Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta urgente del consesso per domani, venerdì 27... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Grottaminarda, domani la seduta del Consiglio comunale; Avellino provincia di Grottaminarda; Provincia, presentate 5 liste per il rinnovo del consiglio tra i soliti nomi, l'esclusione di Ciarcia e polemiche in atto; Elezioni Provincia di Avellino, le preferenze: voti, fasce e candidati. Tutti i dettagli. Grottaminarda, domani la riunione del Consiglio comunaleLa Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, giovedì 30 aprile, alle ore 19:15, in prima convocazione, e per dopodomani, venerdì ... irpinianews.it Telesveva. . A "Qualcuno in comune" ospite l'ingegnere Giovanni Lorusso, candidato lista Andria fatti grande. La rubrica di telesveva dedicati ai candidati al consiglio comunale è condotta dal direttore Michele Marmo - facebook.com facebook