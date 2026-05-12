Amt | è il giorno del piano di risanamento dal consiglio regionale ok unanime ai 40 milioni nelle casse dell' azienda

Oggi si tiene il giorno decisivo per il piano di risanamento di Amt. La Regione ha dato il suo via libera unanime a un finanziamento di 40 milioni di euro destinati all’azienda. Contestualmente, è atteso il voto del consiglio comunale sulla delibera da 110 milioni di euro, già discussa in commissione ieri. La decisione della Regione si inserisce in un quadro di interventi finanziari mirati al salvataggio dell’azienda di trasporto pubblico.

È il giorno del piano di salvataggio di Amt. Mentre è atteso il consiglio comunale, durante il quale la maggioranza porterà al voto l'approvazione della delibera da 110 milioni discussa ieri in commissione, la Regione ha approvato all'unanimità la proposta di legge varata dalla giunta Bucci che.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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