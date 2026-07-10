A Roma, presso l'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, si è svolta una messa commemorativa per il 50° anniversario dell'uccisione del giudice Vittorio Occorsio. La presidente del Consiglio ha partecipato all'evento, che è stato celebrato dal cardinale Matteo Zuppi. La cerimonia ha ricordato il magistrato assassinato, senza ulteriori dettagli sugli eventi o sulle circostanze.

Roma, 10 lug. (askanews) - Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Roma, presso l'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, alla Santa Messa commemorativa in occasione del 50esimo anniversario dell'assassinio del giudice Vittorio Occorsio, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. "Vittorio Occorsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. Era un magistrato esemplare, che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni ricorda il magistrato Occorsio, a 50 anni dall'uccisione

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