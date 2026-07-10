Cinquanta anni fa l’assassinio del giudice Occorsio Meloni | magistrato esemplare rigoroso e imparziale

Da secoloditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 luglio 1976 un giudice è stato ucciso in un agguato rivendicato da un gruppo neofascista, dopo aver richiesto e ottenuto lo scioglimento del movimento. Sono passati cinquant’anni da quel giorno. La premier ha definito il magistrato come un esempio di rigore e imparzialità.

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Cinquanta anni fa (10 luglio 1976)  moriva assassinato il giudice Vittorio Occorsio, ucciso in un agguato rivendicato da “Ordine Nuovo”, movimento per il quale aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento. La premier, Giorgia Meloni, ha partecipato, presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, alla  Messa commemorativa in occasione del cinquantesimo anniversario dell’assassinio. Occorsio, Meloni: un magistrato esemplare, ucciso perché rappresentava lo Stato. “Vittorio Occorsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare – ha dichiarato la premier – che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Cinquanta anni fa l’assassinio del giudice Occorsio. Meloni: magistrato esemplare, rigoroso e imparziale”
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