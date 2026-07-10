Meloni riceve una pistola con il suo nome da Erdogan e la registra a Palazzo Chigi | ecco perché ha messo in imbarazzo l’Italia

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente turco ha consegnato alla premier italiana una pistola decorata con il suo nome. La consegna è avvenuta in un momento pubblico, con la premier che ha poi registrato l’arma presso il palazzo di governo. L’evento ha suscitato sorpresa tra i presenti, attirando l’attenzione sui regali diplomatici insoliti scambiati durante l’incontro.

Di regali diplomatici strani ne circolano, ma quello distribuito dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante il vertice Nato di Ankara ha spiazzato tutti. Ogni leader presente ha ricevuto un dono particolarissimo: una pistola revolver con il proprio nome inciso sulla canna, completa di scatola di munizioni e documenti ufficiali per l’esportazione. A rendere pubblica la notizia è stato il primo ministro britannico Keir Starmer, che ne ha parlato ai giornalisti durante il volo di rientro a Londra. L’arma in questione sarebbe una Sarsilmaz Sr 38, un modello semiautomatico da uso sportivo prodotto dal principale costruttore privato turco. Ogni confezione regalo conteneva la pistola personalizzata, una scatola di cartucce, una lettera firmata da Erdogan e i documenti necessari per aggirare le normative turche sulle esportazioni di armi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Erdogan regala revolver e munizioni a ogni leader Nato con inciso il loro nome: la pistola di Meloni a Palazzo ChigiDurante l’incontro tra i leader NATO, sono stati consegnati a ciascuno un revolver con inciso il nome del leader.

Il caso della pistola (con 6 proiettili) regalata da Erdogan. Meloni la porta a Palazzo Chigi, Merz e Starmer la lasciano in TurchiaIl presidente turco ha consegnato a ogni leader della Nato un revolver con sei proiettili al termine del vertice ad Ankara.

Temi più discussi: Erdogan regala pistola personalizzata ai leader tra cui anche Meloni; Una pistola con i proiettili, il regalo di Erdogan a tutti i leader (compresa Meloni) dopo il vertice Nato ad Ankara; In direzione contraria - Lavitola e lo strano sondaggio: Ranucci candidato leader del centrosinistra. Meloni porta a Palazzo Chigi la pistola di Erdogan; Ore 18 del 9 luglio.

L'insolito dono del presidente della Turchia ha lasciato spiazzati i capi di Stato e di governo che hanno preso parte al vertice Nato. L'arma, a quanto si apprende, dovrebbe essere una Gumusay 357 Magnum, una rara pistola a sei colpi prodotta dall'azienda tu x.com

Nato, il regalo di Erdogan a Meloni e agli altri leader: una pistola (con proiettili)ANKARA La finitura è argento lucida, l'impugnatura in legno pregiato, il tamburo tiene sei colpi. Una pistola. È il regalo sui generis che il presidente turco Erdogan ha ... ilmessaggero.it

Una pistola con i proiettili, il regalo di Erdogan a tutti i leader (compresa Meloni) dopo il vertice Nato ad AnkaraDal nostro inviato (ANKARA) - La finitura è nero lucida, l’impugnatura in pregiato legno scuro, il tamburo ha in canna sei colpi. Una pistola. È il regalo sui ... ilmessaggero.it