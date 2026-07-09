Erdogan regala revolver e munizioni a ogni leader Nato con inciso il loro nome | la pistola di Meloni a Palazzo Chigi

Durante l’incontro tra i leader NATO, sono stati consegnati a ciascuno un revolver con inciso il nome del leader. La pistola di Meloni è stata portata a Palazzo Chigi. La reazione varia: alcuni hanno lasciato l’arma in Turchia per evitare polemiche, altri hanno deciso di donarla a un museo. La consegna ha generato discussioni tra i partecipanti.

La reazione alla pistola non è stata unanime tra i capi di governo: c'è chi ha deciso di lasciare il revolver in Turchia per evitare ogni polemica e chi ha deciso di devolverlo a un museo. Meloni ha fatto protocollare l'arma come regalo registrandola a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Guns & ammo for NATO leaders Erdogan stuns alliance with revolvers as parting gifts after summit

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