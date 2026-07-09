Il presidente turco ha consegnato a ogni leader della Nato un revolver con sei proiettili al termine del vertice ad Ankara. Mentre alcuni leader portano l’arma a casa, altri la lasciano in Turchia. La consegna ha provocato reazioni e complicazioni nelle procedure di sicurezza e custodia durante i viaggi di rientro. L’episodio ha attirato l’attenzione internazionale, sollevando polemiche sulla scelta del regalo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle consegne o sulle reazioni ufficiali.

Roma, 9 luglio 2026 – L’episodio sta destando clamore a livello mondiale. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha regalato a ciascuno dei leader della Nato un revolver al termine del vertice di Ankara, costringendo diversi governi a destreggiarsi tra polizia, ambasciate e procedure ufficiali di custodia nel viaggio di rientro dal summit. La presenza di sei proiettili insieme alla pistola rendeva infatti il “regalo” del presidente turco un’arma da fuoco teoricamente pronta all'uso. Nel dettaglio, il portavoce del Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez ha spiegato che tutti i leader hanno ricevuto lo stesso modello di arma, con inciso il nome del destinatario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso della pistola (con 6 proiettili) regalata da Erdogan. Meloni la porta a Palazzo Chigi, Merz e Starmer la lasciano in Turchia

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