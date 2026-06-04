i dubbi della destra sul melonellum ter

La segretaria del Pd ha ribadito che non ci sarà dialogo sulla riforma elettorale. Durante un intervento, ha escluso ogni possibilità di trattativa, chiudendo di fatto la porta a eventuali modifiche o confronti sul tema. La posizione del partito rimane ferma, senza margini di apertura per negoziazioni. La decisione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni politiche sulla questione della riforma elettorale.

La segretaria del Pd Elly Schlein ieri ha chiuso nuovamente ogni spiraglio a un dialogo sulla riforma elettorale. Una scelta che pone il centrodestra, e in particolare Fdi, in difficoltà.. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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