Gita in famiglia per Harry e Meghan | ecco i Sussex a Disneyland con i figli Archie e Lilibet e nonna Doria Il video di Amicait

Una famiglia composta da due adulti, due bambini e una donna anziana è stata avvistata in visita a Disneyland. La presenza di Harry e Meghan, accompagnati dai figli Archie e Lilibet e dalla madre della duchessa, è stata documentata da un video pubblicato online. La gita si è svolta nel parco divertimenti senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze dell’uscita.

Gita in famiglia per i Sussex, che si sono ritrovati tutti insieme a Disneyland Harry, Meghan, i figli Archie e Lily e nonna Doria, mamma della duchessa. A condividere le foto della giornata è stata proprio Meghan sul suo profilo Instagram. Negli scatti si vede la duchessa baciare la madre sulla guancia, entrambe con le orecchie di Topolino, mentre i bambini giocano alle loro spalle con dei palloncini. La gita a Disneyland di Harry e Meghan con la famiglia. Altre foto mostrano la famiglia di spalle, mentre esplora il parco California Adventure e la piccola Lilibe t abbracciare una principessa Disney. In un altro scatto, Lilibet e il fratello Archie sono ritratti sulle barche del canale di Storybook Land, mentre si godono il panorama.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gita in famiglia per Harry e Meghan: ecco i Sussex a Disneyland con i figli Archie e Lilibet e nonna Doria. Il video di Amica.it

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