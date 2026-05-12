Meghan, Harry e i figli Archie e Lilibet sono stati avvistati a Disneyland in California, dove si trovavano per festeggiare i compleanni dei bambini. Con loro c’era anche Doria, madre di Meghan. La giornata è stata documentata da alcune fonti che hanno riferito che la famiglia ha trascorso il tempo insieme tra divertimento e festeggiamenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sull’evento o sui dettagli della visita.

"Stavano festeggiando insieme i compleanni dei bambini" spiega una fonte vicina a Meghan e Harry in merito alla giornata trascorsa a Disneyland in California Un’atmosfera da favola per un weekend altrettanto da favola.Meghan e Harry scelgono Disneylandad Anaheim per trascorrere un fine settimana all’insegna dell’affetto e della magia. Con i due principi ci sono anche i figliArchie e Lilibet e la mamma di Meghan, Doria Ragland. La famiglia al completo mostra quella dimensione più “normale”e quella quotidianità che sta tanto a cuore alla duchessa di Sussex. Infatti era stata proprio lei a parlarne a Montecito:“Quando ci conosci, penso che desideri per noi la stessa normalità come genitori e per i nostri figli, nonostante quanto unica possa essere la nostra situazione“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meghan e Harry con i figli Archie e Lilibet a Disneyland. Con loro c’è anche Doria, mamma della duchessa

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