Mbappé va quasi a 40 km h in centro città rischierebbe la multa per eccesso di velocità
Un calciatore francese ha raggiunto una velocità di 37,6 kmh durante un allenamento in centro città, rischiando una multa per eccesso di velocità. Un tiro di un altro giocatore ha toccato i 131,9 kmh. Tra i partecipanti, il centrocampista ha percorso più chilometri durante la sessione.
Il fuoriclasse francese ha toccato una punta di 37,6 kmh, un tiro del senegalese Gueye è andato a 131,9. Tielemans è il giocatore che ha percorso più chilometri. Sorride la Fifa: sui social e per le strade è riuscita a coinvolgere milioni di tifosi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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"Ho lasciato la macchina a un car valet a Fiumicino e mi è arrivata una multa per eccesso di velocità"Qualche giorno fa, un automobilista ha ricevuto una comunicazione ufficiale dal Comune di Fiumicino riguardante una multa per eccesso di velocità.
Temi più discussi: Mbappé va quasi a 40 km/h, in centro città rischierebbe la multa per eccesso di velocità; Mbappé e Dembélé infrangono un record dei Mondiali che resisteva da quasi 60 anni.; Paraguay-Francia 0-1: Mbappé di rigore manda i transalpini ai quarti contro il Marocco; Haaland, Messi, Kane e Mbappé: chi può vincere il Mondiale? Confronti e differenze.
Nel corso di questo Mondiale Kylian Mbappé ha raggiunto la velocità di 37.6 km/h. Qualcosa di mostruoso. Per darvi un termine di paragone i centometristi vanno su questa media durante le loro gare con il picco record mai fatto registrare da Usain Bolt con qu x.com
È il Mondiale delle superstar. Forse il primo torneo della storia in cui tutti i più grandi campioni al mondo - quasi tutti - non hanno deluso le enormi aspettative riposte su di loro. Finora tutti sono stati decisivi: Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé sono t facebook
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