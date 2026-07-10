Un calciatore francese ha raggiunto una velocità di 37,6 kmh durante un allenamento in centro città, rischiando una multa per eccesso di velocità. Un tiro di un altro giocatore ha toccato i 131,9 kmh. Tra i partecipanti, il centrocampista ha percorso più chilometri durante la sessione.

Il fuoriclasse francese ha toccato una punta di 37,6 kmh, un tiro del senegalese Gueye è andato a 131,9. Tielemans è il giocatore che ha percorso più chilometri. Sorride la Fifa: sui social e per le strade è riuscita a coinvolgere milioni di tifosi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Mbappé va quasi a 40 km/h, in centro città rischierebbe la multa per eccesso di velocità

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Nel corso di questo Mondiale Kylian Mbappé ha raggiunto la velocità di 37.6 km/h. Qualcosa di mostruoso. Per darvi un termine di paragone i centometristi vanno su questa media durante le loro gare con il picco record mai fatto registrare da Usain Bolt con qu x.com

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