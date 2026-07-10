Mbappé va quasi a 40 km h in centro città rischierebbe la multa per eccesso di velocità

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un calciatore francese ha raggiunto una velocità di 37,6 kmh durante un allenamento in centro città, rischiando una multa per eccesso di velocità. Un tiro di un altro giocatore ha toccato i 131,9 kmh. Tra i partecipanti, il centrocampista ha percorso più chilometri durante la sessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il fuoriclasse francese ha toccato una punta di 37,6 kmh, un tiro del senegalese Gueye è andato a 131,9. Tielemans è il giocatore che ha percorso più chilometri. Sorride la Fifa: sui social e per le strade è riuscita a coinvolgere milioni di tifosi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

mbapp233 va quasi a 40 km h in centro citt224 rischierebbe la multa per eccesso di velocit224
© Repubblica.it - Mbappé va quasi a 40 km/h, in centro città rischierebbe la multa per eccesso di velocità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MBAPPE + VINICIUS, tornano a VINCERE i BLANCOS: Real Madrid-Alaves 2-1 | La Liga | DAZN Highlights

Video MBAPPE + VINICIUS, tornano a VINCERE i BLANCOS: Real Madrid-Alaves 2-1 | La Liga | DAZN Highlights

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Multa per eccesso di velocità cancellata grazie a Google: la rivoluzione

"Ho lasciato la macchina a un car valet a Fiumicino e mi è arrivata una multa per eccesso di velocità"Qualche giorno fa, un automobilista ha ricevuto una comunicazione ufficiale dal Comune di Fiumicino riguardante una multa per eccesso di velocità.

Temi più discussi: Mbappé va quasi a 40 km/h, in centro città rischierebbe la multa per eccesso di velocità; Mbappé e Dembélé infrangono un record dei Mondiali che resisteva da quasi 60 anni.; Paraguay-Francia 0-1: Mbappé di rigore manda i transalpini ai quarti contro il Marocco; Haaland, Messi, Kane e Mbappé: chi può vincere il Mondiale? Confronti e differenze.

mbappé va quasi aFrancia in semifinale grazie a Mbappé e Dembelé: Marocco dominato, non basta il rigore parato da BounouFoxborough (Stati Uniti d'America) - È la Francia la prima semifinalista dei Mondiali 2026. Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachussets, la nazionale transalpina allenata dall'ex centrocampis ... tuttosport.com

mbappé va quasi aFrancia-Marocco 2-0: Mbappé e Dembélé mandano i Blues in semifinaleDopo un primo tempo complicato, con di rigore sbagliato, il numero 10 si riscatta al 60', agganciando Messi a 8 reti e servendo anche un assist prima di lasciare il campo per un problema alla caviglia ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web