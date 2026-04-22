Ho lasciato la macchina a un car valet a Fiumicino e mi è arrivata una multa per eccesso di velocità

Qualche giorno fa, un automobilista ha ricevuto una comunicazione ufficiale dal Comune di Fiumicino riguardante una multa per eccesso di velocità. La vettura, parcheggiata presso un servizio di car valet vicino all’aeroporto, era stata rilevata mentre viaggiava a 61,2 kmh in una strada con limite di 50. La multa è stata inviata tramite posta elettronica certificata e riguarda il periodo in cui il veicolo era in sosta presso il parcheggio.

Pochi giorni fa Marco, nome di fantasia, riceve una Pec dal Comune di Fiumicino. È una multa per eccesso di velocità: la sua macchina percorreva una via limitrofa all’aeroporto a 61,2 kmh quando il limite è fissato a 50. Niente di strano se non fosse che Marco, in quel momento, si trovava in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Multa per eccesso di velocità: importi, punti e ricorso?Cosa prevede il Codice della Strada Il superamento dei limiti di velocità è una delle infrazioni più frequenti sulle strade italiane. Il giudice di pace di Pescara annulla una multa per eccesso di velocità: "Autovelox senza omologazione"Una multa per eccesso di velocità effettuata con un autovelox privo di omologazione è illegittima.