Mbappé sbaglia un rigore poi elimina il Marocco | 2-0 Francia in semifinale
Kylian Mbappé ha fallito un rigore, ma nella ripresa ha segnato il gol che ha portato la Francia in semifinale, vincendo 2-0 contro il Marocco. Dopo l’errore dal dischetto, il giocatore ha comunque realizzato il primo gol prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé ha poi segnato il secondo. La squadra francese aspetta ora l’esito della sfida tra Spagna e Belgio.
Il fuoriclasse è impreciso dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l’opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Dominio Francia, ma all'intervallo è 0-0: Mbappé sbaglia un rigore, il Marocco resisteLa Francia domina, ma non va oltre lo 0-0 nel primo tempo del quarto di finale del Mondiale contro il Marocco. tuttomercatoweb.com