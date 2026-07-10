Mbappé sbaglia un rigore poi elimina il Marocco | 2-0 Francia in semifinale

Notizia in breve

Kylian Mbappé ha fallito un rigore, ma nella ripresa ha segnato il gol che ha portato la Francia in semifinale, vincendo 2-0 contro il Marocco. Dopo l’errore dal dischetto, il giocatore ha comunque realizzato il primo gol prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé ha poi segnato il secondo. La squadra francese aspetta ora l’esito della sfida tra Spagna e Belgio.