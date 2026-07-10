Mbappé in 6 minuti stende il Marocco | la Francia vince 2-0 ed è in semifinale

Nella prima partita dei quarti di finale del Mondiale 2026, la Francia ha battuto il Marocco 2-0 in sei minuti. La partita si è svolta con problemi di sicurezza e ha evidenziato che molti giocatori marocchini sono cresciuti in Francia. La vittoria permette alla Francia di accedere alle semifinali del torneo.

Il primo quarto di finale del mondiale 2026 ha fatto notizia più che altro per i rischi alla sicurezza e per il fatto che molti dei giocatori del Marocco fossero cresciuti calcisticamente proprio in Francia. Alla fine, però, neanche una prestazione da applausi di Bounou, che ha parato un rigore nel primo tempo, è riuscita ad impedire all’undici di Deschamps di approdare alla terza semifinale consecutiva. A fare la differenza, come al solito, l’attacco atomico della Francia, con Kylian Mbappé che raggiunge Messi nella classifica cannonieri ed Ousmane Dembélé che segna il gol della sicurezza pochi minuti dopo. Ancora una volta il sogno mondiale del Marocco viene fermato dalla poco amata Francia ma, almeno stasera, Hakimi, Brahim Diaz e compagni non sono stati in grado di trovare varchi nell’attenta difesa dei Blues. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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