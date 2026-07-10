Mbappé da urlo! Trascina la Francia in semifinale Marocco annichilito

La Francia ha vinto il primo quarto di finale dei Mondiali 2026, battendo il Marocco 2-0 a Boston. Kylian Mbappé ha segnato uno dei gol nella ripresa, contribuendo alla vittoria, mentre Ousmane Dembélé ha segnato l’altro. La squadra francese si è qualificata per le semifinali del torneo.

Boston, 10 luglio 2026 – La Francia è la prima semifinalista dei Mondiali 2026. A Boston, la squadra di Didier Deschamps ha battuto il Marocco 2-0 nel primo quarto di finale del torneo, imponendosi con le reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé nella ripresa. Una vittoria pesante, arrivata in una partita rimasta bloccata per un tempo ma poi indirizzata in sei minuti. I Bleus hanno controllato il gioco, hanno sprecato un rigore con Mbappé e hanno trovato l’accelerazione decisiva dopo l’intervallo. Il Marocco, ultima nazionale africana ancora in corsa, saluta il torneo dopo un cammino comunque importante, ma senza riuscire a ripetere l’impresa del 2022. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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