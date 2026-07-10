Un calciatore ha dichiarato che la squadra non può considerarsi la più forte finché non vince la coppa. Ha aggiunto che raggiungere la semifinale rappresenta un traguardo importante, e si è detto soddisfatto del percorso del gruppo. Ha inoltre precisato di non avere un avversario specifico nel mirino. La sua intervista si è concentrata sui risultati raggiunti e sulla percezione del team, senza menzionare dettagli su singoli incontri o avversari.

Boston, 10 lug. - (Adnkronos) - "Arrivare in semifinale è sempre bello. E' un passo importante per noi come gruppo, siamo molto contenti. Non ho un avversario in particolare. Non mi concentro sugli avversari, mi concentro solo su come recuperare e prepararci per la nostra partita. Non ho una preferenza su chi affrontare in semifinale. Se saranno i belgi, vorranno la rivincita. Se sarà la Spagna, vorremo noi la rivincita". Così l'attaccante della Francia Kylian Mbappé dopo il successo per 2-0 sul Marocco che qualifica i 'Bleus' alla semifinale del mondiale 2026. Il giocatore del Real Madrid, dopo aver sbagliato un rigore ha sbloccato la partita al 60' e sei minuti dopo è arrivato il raddoppio di Dembele, con i transalpini che hanno confermato di essere i favoriti per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mbappé: "Finché non alzeremo la Coppa non siamo la squadra più forte"

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Mbappé in WC Final 2022 //

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