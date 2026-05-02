Atalanta Palladino rivela | Siamo tutti sotto esame io in primis Pagati per dimostrare il nostro valore Vogliamo costruire una squadra sempre più forte

Raffaele Palladino ha commentato prima della partita contro il Genoa di Serie A, valida per la 35ª giornata della stagione 202526. L'allenatore ha affermato che tutto il gruppo, compreso lui stesso, si trova sotto pressione per dimostrare il proprio valore. Ha aggiunto che la squadra lavora per migliorare e rafforzarsi, sottolineando l’obiettivo di costruire una formazione sempre più competitiva.