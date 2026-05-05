Oggi si è tenuta una conferenza stampa del tecnico dei bavaresi in vista dell’imminente sfida contro il PSG, squadra considerata tra le più forti d’Europa negli ultimi anni. Il tecnico ha affermato che, nonostante la forza degli avversari, la squadra è determinata a tentare di vincere. Non sono state fornite dichiarazioni su eventuali modifiche alla formazione o altre strategie specifiche per la partita.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco PSG: «Loro la squadra più forte d’Europa negli ultimi anni, ma siamo convinti di poterli battere»

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