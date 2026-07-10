Mondiali Francia da urlo | Mbappé e Dembelé travolgono il Marocco e volano in semifinale

Notizia in breve

La Francia ha battuto il Marocco con un punteggio netto e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali, la terza consecutiva. La squadra francese ha dominato l'incontro grazie alle reti di Mbappé e Dembelé, senza incontrare difficoltà significative durante la partita. La vittoria permette alla Francia di accedere alla fase successiva del torneo, eliminando il Marocco dal torneo. La partita si è conclusa con un risultato convincente e senza sorprese.