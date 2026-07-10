Mondiali Francia da urlo | Mbappé e Dembelé travolgono il Marocco e volano in semifinale
La Francia ha battuto il Marocco con un punteggio netto e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali, la terza consecutiva. La squadra francese ha dominato l'incontro grazie alle reti di Mbappé e Dembelé, senza incontrare difficoltà significative durante la partita. La vittoria permette alla Francia di accedere alla fase successiva del torneo, eliminando il Marocco dal torneo. La partita si è conclusa con un risultato convincente e senza sorprese.
Chi si aspettava le prime difficoltà della Francia dovrà aspettare la prossima partita. I transalpini travolgono anche il Marocco e strappano il primo pass per la semifinale, la terza consecutiva. Termina 2 a 0 il primo quarto di finale del Mondiale, grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. La Francia elimina un Marocco incapace di creare seri pericoli alla porta di Mike Maignan e in difficoltà per tutta la partita. Les Blues affronteranno la vincente tra Spagna e Belgio, il secondo quarto di finale in programma il 10 luglio alle 21. Il rigore sbagliato da Mbappé nel primo tempo. Il canovaccio della partita si intuisce dai primi minuti. 🔗 Leggi su Open.online
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2-0 SEI per la Francia 20esimo gol in 20 partite ai mondiali per Mbappé #FranciaMarocco #FIFAWorldCup #DAZN x.com
La Francia è la prima semifinalista ai Mondiali. Non c'è stato niente da fare per il Marocco letteralmente dominato dalla squadra di Deschamps che ha solo fatto fatica a sbloccare il risultato: https://fanpa.ge/Q4IOP facebook
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