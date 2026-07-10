Nel match di ottava di finale dei Mondiali 2026, la Francia ha battuto il Marocco 2-0. I due gol sono stati segnati da Mbappé e Dembélé, che hanno portato i Blues in semifinale. La partita si è giocata a Foxborough, negli Stati Uniti. La squadra francese affronterà in semifinale la vincente tra Spagna e Belgio.

Foxborough (Stati Uniti), 10 luglio 2026 - Il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026 si apre da Francia-Marocco, con la vincente che se la vedrà con una tra Spagna e Belgio. La sfida, come da previsioni, è tesa e nervosa e al 28' lo scotto lo paga niente di meno che Mbappé, che si fa parare da Bono un rigore concesso per un fallo commesso da Mazraoui proprio su colui che ha già segnato finora 7 reti. Non va tanto meglio a Digne, che in pieno recupero esplode un mancino da fuori che sbatte sulla traversa. La sfida sembra stregata per la Nazionale di Deschamps ma ancora di più per Mbappé, che però al 60' si riscatta con un gran destro che si insacca all'altezza del secondo palo su pregevole imbucata di Doué: il numero 10 aggancia così Messi a quota 8 reti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia-Marocco 2-0: Mbappé e Dembélé mandano i Blues in semifinale

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