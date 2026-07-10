Maxi risarcimento per i genitori di un bimbo nato con paralisi cerebrale

Da tgcom24.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I genitori di un bambino nato sei anni fa con paralisi cerebrale hanno ottenuto un risarcimento milionario in via stragiudiziale. La somma è stata stabilita con un accordo tra le parti. La notizia è stata comunicata dall'associazione che ha assistito la coppia durante il procedimento. La clinica coinvolta si trova nel Napoletano. La cifra non è stata resa nota, ma si tratta di un importo considerevole.

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Risarcimento milionario, in fase stragiudiziale, per i genitori di un bimbo nato sei anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione "Dignità al malato" che ha assistito la coppia., I fatti risalgono al luglio del 2020: secondo quanto riportato dall'associazione mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotocografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale e poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile, con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione., "Se i sanitari avessero proseguito con il tracciato fino al... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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