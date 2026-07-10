I genitori di un bambino nato sei anni fa con paralisi cerebrale hanno ottenuto un risarcimento milionario in via stragiudiziale. La somma è stata stabilita con un accordo tra le parti. La notizia è stata comunicata dall'associazione che ha assistito la coppia durante il procedimento. La clinica coinvolta si trova nel Napoletano. La cifra non è stata resa nota, ma si tratta di un importo considerevole.

Risarcimento milionario, in fase stragiudiziale, per i genitori di un bimbo nato sei anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione "Dignità al malato" che ha assistito la coppia., I fatti risalgono al luglio del 2020: secondo quanto riportato dall'associazione mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotocografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale e poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile, con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione., "Se i sanitari avessero proseguito con il tracciato fino al... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maxi risarcimento per i genitori di un bimbo nato con paralisi cerebrale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Birth Injury Lawsuit Timeline Explained: Initial Consultation to Recovery

Notizie e thread social correlati

Sassari, esperti mondiali per la diagnosi della paralisi cerebraleA Sassari si stanno svolgendo incontri con esperti provenienti da diversi paesi per approfondire le tecniche di diagnosi e trattamento della paralisi...

Paralisi cerebrale, le staminali dei denti da latte potrebbero aiutare a curarlaRecenti studi suggeriscono che le cellule staminali presenti nei denti da latte potrebbero avere un ruolo nella futura cura della paralisi cerebrale.

Temi più discussi: Muore in ospedale, annullato il risarcimento; Cameriera licenziata dopo il periodo di prova, maxi risarcimento da 60mila euro; Molestano una ragazzina; Padre escluso dalla vita del figlio risarcito € 156mila la svolta in appello avvocato Pisani | I bimbi non sono armi.

Maxi risarcimento per genitori bimbo nato 6 anni fa con paralisi celebraleMamma e neonato non erano stati sottoposti al monitoraggio cardiotocografico nelle ultime ore del travaglio e il bimbo nacque in una clinica del Napoletano con una paralisi cerebrale: risarcimento mil ... ansa.it

Maxi risarcimento al padre escluso dalla vita del figlio dopo la separazione: la sentenzaLo ha stabilito la Corte d'appello di Roma su mandato della Cassazione, mettendo così un punto a una vicenda che si trascinava da un decennio. gravidanzaonline.it