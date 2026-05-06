A Sassari si stanno svolgendo incontri con esperti provenienti da diversi paesi per approfondire le tecniche di diagnosi e trattamento della paralisi cerebrale. Durante le sessioni, vengono presentate nuove neurotute che potrebbero aiutare nella riabilitazione dei bambini affetti da questa condizione. Inoltre, vengono testate tecnologie innovative per monitorare con precisione la spasticità e migliorare le strategie terapeutiche.

? Cosa scoprirai Come possono le nuove neurotute migliorare la riabilitazione dei bambini?. Quali tecnologie avanzate verranno testate per monitorare la spasticità?. Perché la diagnosi precoce cambia il futuro dei piccoli pazienti?. Chi sono gli esperti mondiali che guideranno i nuovi protocolli?.? In Breve La paralisi cerebrale colpisce circa 1-3 bambini ogni 1000 nati vivi.. L'incontro formativo si svolge presso la sede della Asl n. 1 di Sassari.. Il team multidisciplinare include neuropsichiatri, fisiatri, psicologi, logopedisti e terapisti.. Sperimentazione locale con neurotute Exopulse Mollii Suit e monitoraggio tramite dispositivo SAS.. Dal 6 al 9 maggio la città di Sassari ospiterà un importante incontro formativo organizzato dall’Asl n.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, esperti mondiali per la diagnosi della paralisi cerebrale

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