Recenti studi suggeriscono che le cellule staminali presenti nei denti da latte potrebbero avere un ruolo nella futura cura della paralisi cerebrale. Questa condizione si sviluppa di solito a causa di danni al sistema nervoso centrale prima o durante il parto, determinando problemi di postura e movimento. La ricerca si concentra sull’uso delle cellule staminali per riparare o rigenerare i tessuti nervosi compromessi.

La paralisi cerebrale in genere si lega a danni che si creano nel sistema nervoso centrale prima o durante la nascita, con conseguenze che spesso portano a postura a movimento alterati. Attualmente non esiste una cura mirata per questa patologia, che si lega alla cosiddetta encefalopatia ipossico-ischemica, che a sua volta deriva da una riduzione dell’ossigeno e del flusso di sangue al cervello. All’inizio i sintomi e i segni sono lievi, con possibile ritardo diagnostico finché non appaiono quadri clinici più manifesti. Le cellule staminali rappresentano un’opportunità (stiamo parlando di futuro) per affrontare questa condizione. Con effetti che magari si sviluppano nel tempo, come sembra dimostrare una ricerca pubblicata su Stem Cell Research & Therapy, condotta da ricercatori giapponesi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paralisi cerebrale, le staminali dei denti da latte potrebbero aiutare a curarla

Notizie correlate

Anche gatti e cani cambiano i denti da latte: cose da sapere sulla dentizione dei cuccioliDentizione cane e gatto: cosa c’è da sapere? Quando si porta a casa un cucciolo, che si tratti di un cagnolino o di un gattino, si viene a patti con...

Sassari, esperti mondiali per la diagnosi della paralisi cerebrale? Cosa scoprirai Come possono le nuove neurotute migliorare la riabilitazione dei bambini? Quali tecnologie avanzate verranno testate per monitorare...

Una raccolta di contenuti

Staminali cordonali. Risultati positivi su bambina affetta da paralisi cerebraleAd un anno dal trapianto autologo la piccola di 5 anni parla, si muove e interagisce. Gli esami registrano uno sviluppo cognitivo totale. Migliorate anche le condizioni distoniche, ha spiegato Irene ... quotidianosanita.it

Sassari, nuovo trattamento per le paralisi cerebrali infantiliSvolta a Sassari per la gestione della spasticità focale in ambito pediatrico. Per la prima volta, nell’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Aou, sono state praticate infiltrazioni ... unionesarda.it