Maxi incendio Monte Faeta | 2 indagati e oltre 3mila evacuati

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il Monte Faeta, portando all’evacuazione di oltre 3.000 persone. Le fiamme sono divampate da un incendio di sterpaglie in un oliveto e si sono rapidamente estese. Due operai sono stati iscritti nel registro degli indagati per il loro coinvolgimento nella gestione dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e mettere in sicurezza le zone interessate.

Il rogo sul Monte Faeta sarebbe partito dall'incendio di sterpaglie in un oliveto. Indagati due operai. Intanto risultano ancora attivi alcuni focolai e decisivo si è rivelato il laghetto artificiale di San Giuliano Terme per le operazioni Nuovi aggiornamenti sulmaxi incendio delMonte Faeta.Al momento risultano essercidue indagatiper il rogo che sta devastando il monte tra le province di Lucca e Pisa. Si tratta didue operai agricoliche, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero appiccato il fuoco a dellesterpaglie all’interno di un oliveto, innescando il rogo che si è poi esteso rapidamente. Intanto le operazioni di spegnimento non si fermano.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maxi incendio Monte Faeta: 2 indagati e oltre 3mila evacuati Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | VideoNon si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, provincia di Lucca, che ha raggiunto anche il versante pisano, minacciando... Lucca: in fiamme 800 ettari su monte Faeta, circa 3mila evacuati. Le immagini dei vigili del fuoco“Nella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l’incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa 3000 persone su... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Pisa, maxi-incendio sul monte Faeta: evaucate 3.500 persone; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video; Monte Faeta, non si ferma il maxi incendio: nella notte evacuate 3500 persone ad Asciano, 800 ettari di terreno in fumo, case bruciate. Riaperto il foro di San Giuliano. Incendio sul Monte Faeta: due indagati, ancora 400 sfollatiUna casa seriamente danneggiata dalle fiamme, e tuttora inagibile, nel maxi incendio del monte Faeta che ha costretto a evacuare più di 3.000 persone dalle abitazioni nella zona di Asciano, vicino a P ... controradio.it Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno: cosa ha causato l’incendio sul monte Faeta, le ricostruzioniLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it Svolta nell’incendio del Monte Faeta, che a partire da martedì scorso sta colpendo un’ampia superficie boschiva (ultima stima, ufficiale ma non definitiva, parla di 710 ettari di terreno coinvolti) fra il Comune di Lucca e quello pisano di San Giuliano Terme. La P - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com