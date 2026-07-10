Mauro Corona il dolore per la morte dell' amico fraterno Ferruccio Clerino | le scalate la foto con Brad Pitt e le bevute insieme In tv diceva | Il mio badante

Da corrieredeltrentino.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha condiviso sui social il ricordo di un amico scomparso, descrivendo i momenti trascorsi insieme durante scalate, incontri con personaggi famosi e serate tra amici. L’immagine pubblicata e le parole usate testimoniano il legame stretto e il dolore per la perdita di un amico con cui aveva condiviso molte esperienze. In passato, in televisione, aveva definito qualcuno come “il mio badante”, riferendosi a questa persona.

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Un’immagine, poche parole e un dolore impossibile da nascondere. Mauro Corona ha affidato ai social il ricordo di Ferruccio Clerino, detto "Ferro", l’amico con cui ha condiviso anni di camminate, montagne e momenti lontani dai riflettori. Un addio arrivato improvvisamente e raccontato dallo scrittore con una delle sue metafore più profonde: quella della corda che in parete unisce due persone e che ora, dopo la perdita dell’amico, resta sospesa nel vuoto. In tv, a Cartabianca, lo citava spesso («Bianca, ti saluta Ferro»), una volta, per far capire quanto si prendesse cura di lui, lo definì anche «il mio badante». Bianca Berlinguer, ridendo, rispose: «Ruolo impegnativo». 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

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© Corrieredeltrentino.corriere.it - Mauro Corona, il dolore per la morte dell'amico fraterno Ferruccio Clerino: le scalate, la foto con Brad Pitt e le bevute insieme. In tv diceva: «Il mio badante»
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