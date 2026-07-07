Brad Pitt ufficializza su Instagram la storia con Ines de Ramon | le foto dal matrimonio di Taylor Swift

Su Instagram, è stata pubblicata una serie di foto che mostrano il momento in cui Brad Pitt e Ines de Ramon hanno ufficializzato la loro relazione. Le immagini sono state scattate poco prima del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, che si è svolto venerdì 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York. La pubblicazione conferma l’inizio della relazione tra i due.

La storia d’amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale su Instagram, con una serie di foto scattate poco prima del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce celebrato venerdì 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laurie Zanoletti (@lauriezanoletti) Le foto, pubblicate lunedì sul profilo della hairstylist Laurie Zanoletti, ritraggono la coppia in completi total black prima di recarsi alla cerimonia. Pitt, 62 anni, ha sfoggiato un classico completo con papillon, occhiali da sole e capelli pettinati lateralmente. De Ramon, 33 anni, designer di gioielli, ha invece indossato un abito aderente in pizzo nero con orecchini a goccia, completando il look con uno chignon alto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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A 62 anni, Brad Pitt confessa finalmente cosa è realmente successo con Angelina Jolie

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