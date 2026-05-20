Durante le riprese del film Seven, si parla di un coinvolgimento tra due attori noti, con alcune foto che mostrano scene intime e momenti privati catturati dai paparazzi. La relazione tra i due si è sviluppata in breve tempo, alimentando l’interesse del pubblico e dei media. La loro storia ha attirato l’attenzione anche dopo la fine delle riprese, con alcune immagini che li ritraggono insieme in diverse occasioni. Questi dettagli sono stati riportati in alcune biografie pubblicate di recente, che approfondiscono aspetti della loro vita professionale e privata.

La storia d’amore con Brad Pitt «Non credo fosse ammirata dalla sua fama. Credo che, semplicemente, lui le piacesse». Michael Kaplan Gwyneth buttò in terra il copione che stava leggendo e disse: «Non ha senso». Skye era apparsa in alcuni film, tra cui un classico degli anni Ottanta come Non per soldi. ma per amore, però faceva fatica a trovare un altro ruolo interessante. Aveva cambiato agente, ma non sentiva quasi mai quello nuovo. Gwyneth aveva il problema opposto. Si era portata a Cabo una pila di sceneggiature «alta quasi come un tavolino da caffè», come ha scritto Ione nel memoir Say Everything. Il mistero del perché Gwyneth, che aveva un curriculum buono ma non stellare, fosse scelta così spesso, mentre la carriera di altre attrici di successo come Ione era ferma al palo, è difficile da dipanare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gwyneth Paltrow e Brad Pitt: l’amore a prima vista sul set di Seven, i paparazzi, le foto nudi e la nascita di un mito

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Gwyneth Paltrow revela la verdad entre Brad Pitt y Ben Affleck

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