Cinema Massimo 22 offerte per il nuovo multisala | parte la selezione
Al cinema Massimo si apre una fase di rinnovamento con la presentazione di 22 offerte per la trasformazione in multisala. La selezione delle proposte è appena partita e riguarda le modalità di modifica dell’attuale sala, che diventerà un complesso con più spazi dedicati alla proiezione. I cantieri sono previsti partire a breve, anche se non sono ancora stati annunciati i dettagli delle date di inizio ufficiali. La consultazione delle offerte sarà accessibile nelle prossime settimane.
? Punti chiave Come diventerà la sala dopo la trasformazione in multisala?. Quando inizieranno ufficialmente i cantieri per il nuovo complesso?. Quali criteri useranno gli esperti per scegliere tra le 22 offerte?. Come verranno preservati i decori storici del vecchio foyer?.? In Breve Investimento di 5 milioni di euro per l'appalto integrato di progettazione e lavori.. Nuova configurazione con tre sale da 50, 70 e capacità principale.. Inizio cantieri previsto a metà giugno con durata stimata di due anni.. Prescrizioni della Soprintendenza per Aquila e Teramo sul recupero dei materiali storici.. La commissione incaricata di valutare le 22 offerte per il completamento del Cinema Massimo è stata ufficialmente nominata, segnando un passo decisivo per il futuro del multisala nel centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Uci Cinema verso la chiusura: parte la raccolta firme per salvare il multisala di Fiume Veneto
Leggi anche: UCI Cinema lascia Fiume Veneto: il multisala passa a Notorious Cinemas
KAMAL ALJAFARI AL CINEMA MASSIMO Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita il regista e artista visivo palestinese Kamal Aljafari in occasione di una retrospettiva completa a lui dedicata, in programma dal 22 al 25 aprile 2026 al Cinema Massimo. facebook
Massimo Falcioni (@falcions85) / Posts / X x.com
Un Paese che non va al cinema e come intervenire reddit