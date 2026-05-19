Cinema Massimo 22 offerte per il nuovo multisala | parte la selezione

Al cinema Massimo si apre una fase di rinnovamento con la presentazione di 22 offerte per la trasformazione in multisala. La selezione delle proposte è appena partita e riguarda le modalità di modifica dell’attuale sala, che diventerà un complesso con più spazi dedicati alla proiezione. I cantieri sono previsti partire a breve, anche se non sono ancora stati annunciati i dettagli delle date di inizio ufficiali. La consultazione delle offerte sarà accessibile nelle prossime settimane.

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