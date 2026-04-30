UCI Cinema lascia Fiume Veneto | il multisala passa a Notorious Cinemas

Dopo vent'anni di attività, UCI Cinema ha chiuso la sua sede a Fiume Veneto. Al suo posto, prenderà il posto una nuova gestione, Notorius Cinemas, che entrerà in funzione nel locale. La decisione riguarda esclusivamente il cambio di titolarità e gestione del multisala, senza altri provvedimenti o variazioni immediate nel servizio offerto agli utenti. La chiusura di UCI Cinema e l’arrivo di Notorius Cinemas sono state comunicate ufficialmente dalle parti interessate.

Dopo vent'anni di servizio, Uci Cinemas lascia ufficialmente Fiume Veneto. A subentrare sarà un'altra catena attiva nel nostro Paese: Notorius Cinemas. Società che ha scelto di acquisire la struttura di Pordenone e di ampliare così il numero di multisale all’interno del proprio circuito.La.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Uci Cinema verso la chiusura: parte la raccolta firme per salvare il multisala di Fiume Veneto Chiuso il cinema Uci di Firenze, agibilità non confermata alla multisalaFirenze, 5 febbraio 2026 – "Uci Cinemas Firenze è momentaneamente chiuso, vi daremo aggiornamento il prima possibile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Multisala di Fiume Veneto: Nessuna chiusura, sul futuro abbiamo ottenuto rassicurazioni dalla proprietà; Prima dell'alba al cinema in Friuli Venezia Giulia; Il Figlio del Deserto al cinema in Friuli Venezia Giulia; UCI Cinema, Canton frena gli allarmi: Nessuna chiusura annunciata. UCI Cinema, Canton frena gli allarmi: «Nessuna chiusura annunciata»In Consiglio comunale la risposta all’interrogazione delle opposizioni: interlocuzioni aperte con proprietà e direzione del Gran Fiume. nordest24.it Multisala di Fiume Veneto, il cinema si salverà: nuova gestione e interventi di ammodernamento per il rilancioPORDENONE - La vicenda del multisala di Fiume Veneto, iniziata ai primi di marzo con la comunicazione dell’azienda che preannunciava la chiusura a giugno, sembra aver trovato un ... ilgazzettino.it FIUME VENETO BANNIA, SCOSSA IN PANCHINA VIA MUZZIN, AL SUO POSTO DASSIÉ DALL’U18 - facebook.com facebook