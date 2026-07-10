Maturità le eccellenze dell' IIS Luca Signorelli

Arezzo, 10 luglio 2026 – I risultati degli Esami di Stato rappresentano ogni anno il momento conclusivo di un percorso di crescita umana, culturale e formativa. Anche quest'ann o l'IIS "Luca Signorelli" può guardare con grande soddisfazione ai traguardi raggiunti dai propri studenti. Sono infatti 10 gli studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti e la lode, 11 quelli che hanno ottenuto 100100 e numerosi altri diplomati hanno raggiunto valutazioni superiori ai 90100. "Questi risultati non sono frutto del caso, ma testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente da tutta la comunità scolastica: studenti che hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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